Legia. Jacek Zieliński dla Interii: A jeśli od razu trafimy na klub z Azerbejdżanu? Wideo

Legia. Jacek Zieliński dla Interii: A jeśli od razu trafimy na klub z Azerbejdżanu?

- Jeśli w dwóch pierwszych rundach eliminacji do Ligi Mistrzów wylosujemy na przykład zespół z Azerbejdżanu, to nie uważam, żeby było nam łatwiej grać tylko jeden mecz. Będziemy grać być może na wyjeździe, w wysokiej temperaturze i na sztucznej nawierzchni. Trudno przewidzieć, co się w takiej sytuacji stanie. Dwumecz dawałby nam większe szanse - mówi w rozmowie z Interią były trener i obrońca Legii Warszawa, obecnie dyrektor Akademii klubu Jacek Zieliński.