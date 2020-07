Legia. Jacek Zieliński: Wtedy nikt Karbownika dłużej trzymał nie będzie. Wideo WIDEO |

- Jeśli propozycje dla Michała Karbownika będą bardzo intratne, to wiadomo, że nikt go dłużej w Legii nie będzie trzymał. Myślę jednak, że gdyby pograł u nas jeszcze jeden sezon, zagrał w europejskich pucharach w fazie grupowej, to byłoby to z korzyścią zarówno dla niego jak i dla klubu - mówi w rozmowie z Interią były trener i obrońca Legii Warszawa, obecnie dyrektor akademii klubu Jacek Zieliński.