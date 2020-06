Maciej Murawski dla Interii: Nowy bramkarz Legii musi zrobić różnicę. Wideo WIDEO |

- Jeśli Legia myśli o pucharach, powinna się wzmocnić dobrym bramkarzem. Powinna szukać golkipera, który dobrze gra nogą, umie wyprowadzać piłkę. Niestety takiego w polskiej lidze, który mógłby przyjść do zespołu z Warszawy za bardzo nie widzę. Trudno będzie zastąpić odchodzącego do AS Monaco Radosława Majeckiego - mówi w rozmowie z Interią były piłkarz Legii Warszawa, obecnie ekspert Canal+Sport Maciej Murawski.