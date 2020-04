Legia. Vuković dla Interii: "Mam jeszcze z Legią bardzo dużo do zrobienia". Wideo WIDEO |

- Mam bardzo dużą motywację i chęć do dalszego rozwoju zarówno siebie jak i Legii. Chcę, aby cały czas drużyna pracowała nad sobą. Zdaję sobie sprawę, że sporo dobrego zostało już zrobione od początku tego sezonu, ale też wiem, że bardzo dużo jest jeszcze w dalszym ciągu do zrobienia. Co więcej powiedziałbym nawet, że wciąż jest więcej do zrobienia niż to, co już zrobiliśmy. Będę chciał w dalszym ciągu wykrzesać z tej drużyny to co najlepsze, to jest esencja całej mojej pracy - mówi w rozmowie z Interią trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.