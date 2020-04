Aleksandar Vuković dla Interii: Karbownik to złoty chłopak. Wideo WIDEO |

Michał, to jeszcze dzieciak, ale rozwija się znakomicie. Czuję ogromną satysfakcję,że na niego postawiłem. Z mojego punktu widzenia jak i drużyny, zakładając czekające nas wkrótce wyzwania idealnie byłoby nie stracić go na te najważniejsze mecze, które zagramy zaraz po sezonie ligowym w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Tak to wygląda z mojej perspektywy trenera, ale jak będzie, to nie zależy ode mnie. Ważnym aspektem jest tutaj sytuacja ekonomiczna i potrzeby finansowe nie tylko w naszym, ale też w innych klubach - mówi trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.