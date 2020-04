Legia. Aleksandar Vuković dla Interii: "Może to oni będą w lepszej sytuacji?". Wideo WIDEO |

Nie wiem, czy w całej tej sytuacji związanej z pandemią to akurat zespoły z Polski będą mieć jakąś przewagę w eliminacjach do europejskich pucharów, w tym Legia w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Każda federacja inaczej podchodzi do tematu wznowienia rozgrywek, mam na myśli to, kiedy sezon wznowią zespoły na przykład z Serbii, Chorwacji, czy Słowacji - mówi w rozmowie z Interią trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.