Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Jedna chwila może zmienić bardzo dużo. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Drużyna jest tego świadoma, że przed nami jeszcze dużo spotkań i nic nie jest przesądzone w kwestii mistrzostwa. Czy Piast dostanie po tym meczu dodatkowej energii tak jak po zwycięstwie z nami w ubiegłym sezonie? Wtedy nie było problemem to, jak Piast zareagował na tamto zwycięstwo, a raczej to jak my zareagowaliśmy na tą porażkę - mówi trener Legii Aleksandar Vuković.