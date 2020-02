Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Najważniejsze jest tu i teraz. Wideo WIDEO |

Musimy skupić się na teraźniejszości, zanim zaczniemy myśleć o czekającym nas maratonie z dobrymi zespołami przed przerwą na reprezentację. W sobotę chcemy zdobyć bardzo ważne punkty z Cracovią. Co do Bartosza Slisza to mam plan na tego chłopaka - mówi przed sobotnim meczem 24.kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy trener Legii Aleksandar Vuković.