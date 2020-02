Legia Warszawa. Marko Veszović dla Interii: Ekstraklasa to bardzo ciężka liga. Wideo WIDEO |

- My obcokrajowcy traktujemy Ekstraklasę bardzo poważnie, ale kiedy nadarza się okazja do wyjazdu do jeszcze lepszej ligi, to po prostu z niej korzystamy. Podoba się nam to, że warunki do gry są profesjonalne, są też tutaj bardzo ładne stadiony - mówi w rozmowie z Interią obrońca Legii Warszawa Marko Veszović.