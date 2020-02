Legia Warszawa. Aleksandar Vuković odpowiada Interii o Pekharcie: Nie przyleciał do nas z plaży. Wideo WIDEO |

Co prawda Czech przyleciał do nas z Las Palmas, ale nie bezpośrednio z plaży. Na razie robi pozytywne wrażenie. Na pewno przeciwko Rakowowi nie zagra w pierwszym składzie, bo na taką pozycję trzeba sobie zapracować. Czy chciałem tego transferu? Na pewno nic nie dzieje się poza moimi plecami. Nie wykluczam, że w tym okienku po odejściu Cafu dołączy jeszcze do nas jakiś pomocnik - odpowiada dziennikarzowi Interii trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.