Legia Warszawa. Marko Vesović: Te transparenty o Polonii zrobiła adrenalina. Wideo WIDEO |

- Widziałem te obraźliwe transparenty podczas meczu z ŁKS-em, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem co jest na nich napisane. Myślę, że nie tyle zrobili je ludzie, co adrenalina, która towarzyszy emocjom piłkarskim. Osobiście chciałbym kiedyś zagrać w derbach pomiędzy Legią i Polonią, tym bardziej, że lubię derby. Zresztą mam miłe wspomnienia, co do rywalizacji z "Czarnymi Koszulami", bo mój pierwszy mecz, który zagrałem w europejskich pucharach w barwach klubu z Czarnogóry był właśnie przeciwko Polonii - mówi obrońca Legii Marko Vesović.