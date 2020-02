Legia Warszawa: Tomas Pekhart: O Legii słyszałem same dobre rzeczy. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przywitanie w klubie było naprawdę sympatyczne. Myślę, że przejście do Legii to dla mnie bardzo dobry wybór. Chcę wywalczyć z klubem mistrzostwo Polski, Puchar Polski i awansować do fazy grupowej w europejskich pucharach - mówi w rozmowie z Interią nowy nabytek Legii, czeski napastnik Tomas Pekhart.