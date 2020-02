Legia to jest potęga 3. Kowalski: Prezes rozbija zespół. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Tak to wygląda, że do szatni Legii wkracza prezes Mioduski i trenerowi rozbija zespół - alarmuje Cezary Kowalski (Polsat Sport) w trzecim odcinku podcastu "Legia to jest potęga". O bieżących sprawach związanych z zespołem "Wojskowych" rozmawiali też Zbigniew Czyż i Olgierd Kwiatkowski z Interii.