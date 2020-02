Legia Warszawa: Arvydas Novikovas dla Interii: Najważniejsze, że jestem zdrowy. Wideo WIDEO |

- Z moim zdrowiem jest już wszystko dobrze po zabiegu ablacji serca. Mam nadzieję, że moja forma będzie wkrótce jeszcze lepsza. Co do osłabień w zespole to na pewno szkoda odejścia Jarosława Niezgody, ale musimy dalej walczyć. Gole musimy zdobywać wszyscy, nie tylko napastnicy - mówi w rozmowie z Interią pomocnik Legii Warszawa Arvydas Novikovas.