Legia Warszawa. Paweł Wszołek dla Interii: Majecki głową wciąż jest w Legii.

- Dla Radka Majeckiego przejście do AS Monaco to będzie z pewnością dobry krok, przechodzi do jednego z najlepszych klubów we Francji. Głową cały czas jest jednak w Legii i w ostatnich miesiącach gry przy Łazienkowskiej chce dać z siebie wszystko - mówi w rozmowie z Interią pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek.