Legia Warszawa. Paweł Wszołek dla Interii: Mam sobie coś do udowodnienia. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zawsze twardo stąpam po ziemi i zdaję sobie sprawę z tego, że jest jeszcze sporo do poprawy. Przerwa zimowa to był dobry czas, żeby popracować nad tymi słabszymi stronami. Wiem, że mam jeszcze duże rezerwy, których bardzo często nie wykorzystuję. Mam także sobie dużo do udowodnienia - mówi w rozmowie z Interią tuż przed startem rundy wiosennej pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek.