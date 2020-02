Legia Warszawa. Paweł Wszołek dla Interii: Odejście Niezgody to na pewno osłabienie. Wideo WIDEO |

- Na pewno odejście Jarka Niezgody jest dla nas jakimś osłabieniem, ale w ubiegłym roku wygrywaliśmy mecze także bez niego, więc damy sobie radę. Co do Cafu, to nie chcę komentować jego nagłego odejścia z klubu - mówi w rozmowie z Interią pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek.