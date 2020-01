Legia Warszawa. Paweł Wszołek: Odejście Niezgody to będzie duża strata. WIDEO |

Jarek Niezgoda jeszcze się z nami nie pożegnał, przyjechał co prawda do klubu, ale nie trenował. Jeśli odejdzie będzie go brakować, ale mamy w zespole innych dobrych zawodników, którzy z pewnością go zastąpią - mówi w rozmowie z Interią pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek.