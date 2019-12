Legia. Dariusz Dziekanowski dla Interii. Trener Vuković brał udział w tym wszystkim. Wideo WIDEO |

Vuković chyba od kilku lat pracuje już w Legii więc moim zdaniem powinien od razu po przejęciu funkcji pierwszego trenera wiedzieć który z piłkarzy się nadaje, a który nie do tego, żeby pozostać w Legii. Nie potrzebował chyba na to aż pół roku, żeby to wiedzieć. Niektórzy piłkarze stanowią dla klubu niepotrzebne obciążenie. Vuković przegrał szansę na zdobycie mistrzostwa Polski i awans do europejskich pucharów więc jeżeli teraz Legia jest liderem i to poczytuje sobie za sukces, to ten sukces chyba nie jest zbyt wygórowany - mówi w rozmowie z Interią były napastnik "Wojskowych" Dariusz Dziekanowski.