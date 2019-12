Karbownik: Mam jeszcze dużo do pokazania w Legii. Wideo WIDEO |

- Nie kryję, że w ostatnich miesiącach sporo się zmieniło w moim życiu, zarówno w klubie jak i prywatnie. Nie spodziewałem się, że tak szybko się to potoczy, tym bardziej, ze latem wiele wskazywało, że mogę być wypożyczony do pierwszej ligi. Na razie nie myślę o transferze, chcę się w dalszym ciągu rozwijać i mam jeszcze dużo do zrobienia w Legii - mówi w rozmowie z Interią obrońca "Wojskowych" Michał Karbownik.