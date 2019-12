Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Dla piłkarzy Wisły to będzie dodatkowa mobilizacja. Wideo WIDEO |

Każdy zespół grający z nami chce udowodnić, że stać go na to, żeby grać w takim klubie jak Legia. Na pewno dla byłych piłkarzy Legii, którzy grają obecnie w Wiśle Płock jest to dodatkowy impuls i będą chcieli się zaprezentować z jak najlepszej strony - mówi przed meczem Legia Warszawa-Wisła Płock trener wicemistrza Polski Aleksandar Vuković.