Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Z Novikovasem jest wszystko w porządku. Wideo

Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Z Novikovasem jest wszystko w porządku.

- Na szczęście zabieg ablacji serca Arvydasa Novikovasa przebiegł pomyślnie. Ze względu na to, że zbliża się koniec roku nie chcemy ryzykować z jego szybszym powrotem na boisko. Nie chcemy niczego przyspieszać, choć tak na dobrą sprawę już w przyszłym tygodniu Litwin mógłby wrócić do treningów. Jeśli chodzi o Ivana Obradovicia to oglądałem na video jego występ w meczu Legia II-Piast. Był to występ bez fajerwerków - odpowiada na pytania reportera Interii trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.