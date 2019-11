Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Cel na drugą rundę każdy z moich piłkarzy ma w głowie. Wideo WIDEO |

To o co my walczymy, to nawet nie ma co powtarzać i mówić, bo każdy wie jaki jest nasz cel. Na tą chwilę chcemy się skupić tylko na najbliższym meczu. Czy Karbownik ma ofertę? Pierwsze słyszę. Nie słyszałem też o Holendrze o którym pisze się w mediach, że ma nas wzmocnić w zimie.