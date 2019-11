Legia. Vuković. Górnik to drużyna bardzo charakterna. Wideo WIDEO |

- Górnik to nie jest zespół, który podchodzi do swoich rywali ze zbyt dużym respektem. Zawsze walczą o swoje. W związku z tym, że od dłuższego czasu w klubie z Zabrza pracuje ten sam trener to styl gry tego zespołu jakoś bardzo się nie zmienił. Nie wykluczam, że jutro od pierwszej minuty zagra pozyskany w przerwie letniej z Górnika Walerian Gwilia - powiedział na konferencji prasowej przed sobotnim meczem 15. kolejki PKO Ekstraklasy trener wicemistrza Polski Aleksandar Vuković.