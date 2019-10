Legia. Vuković: Cieszę się z sukcesu Majeckiego. Wideo WIDEO |

Majecki to bardzo utalentowany bramkarz. Spokojne wprowadzanie go w drużynę reprezentacji uważam, że jest słuszne. Cieszę się z jego sukcesu i chciałbym, żeby powołania były dla niego regułą - mówi trener Legii Aleksandar Vuković o debiutanckim powołaniu do reprezentacji Polski Radosława Majeckiego. Dziś o 17.30 Legia gra z Piastem w Gliwicach. Relacja w Interii.