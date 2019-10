Legia. Vuković: Żyjemy nadzieją, że Cafu wróci szybciej. Wideo WIDEO |

- Przed meczem z Piastem nie bierzemy pod uwagę Marko Veszovicia, choć jego sytuacja wygląda coraz lepiej. Reszta zawodników trenuje, z tym, że niektórzy dopiero wrócili do treningów. Mam nadzieję, że Cafu wróci do nas wcześniej, wygląda na to, że jego kontuzja nie jest aż tak poważna - mówił trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.