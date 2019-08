Vuković (Legia) o gwizdach pod adresem Kulenovicia i o Carlitosie. Wideo WIDEO |

- Niektórzy chcą słyszeć to, co lubią słyszeć, a ja zawsze będę mówił to, co myślę. Dla mnie sytuacja jest klarowna. Sandro nie doświadczył tego po raz pierwszy. To było niezasłużone – powiedział trener Legii Aleksandar Vuković o sytuacji, w której Kulenović został wygwizdany przez kibiców w ostatnim meczu ligowym. – Mimo młodego wieku, ma charakter. Moim wyborem na pozycji numer 9 jest teraz właśnie on, a nie Carlitos.