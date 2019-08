Trener Rangers Steven Gerrard wspomina grę w Polsce. Wideo WIDEO |

- Wiem, że jest tu dużo kibiców Liverpoolu, więc chętnie przyjeżdżam do Polski - powiedział trener Rangersów Steven Gerrard przed meczem z Legią Warszawa w kwalifikacjach do Ligi Europy. – Ale wiem też, że polscy kibice potrafią stworzyć nieprzyjemną atmosferę dla rywali, dlatego gra się u was bardzo trudno.