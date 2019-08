Mariola Deyna: Kazimierz nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego ludzie go nienawidzą. Wideo WIDEO |

- To był kochany, ciepły, skromny i opiekuńczy człowiek. Warto było z nim żyć, na dobre i na złe. Najbardziej pamiętam te chwile, gdy mieliśmy czas dla siebie, mogliśmy podróżować i spotykać się z ludźmi, z którymi się przyjaźniliśmy. Nigdy nie dbał o popularność i nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego ludzie go nienawidzą i robią mu różne przykrości – mówi w przejmującej rozmowie z Interią Mariola Deyna, była żona nieodżałowanego polskiego piłkarza Kazimierza Deyny, legendy Legii Warszawa i czołowego zawodnika świata swojej generacji. Pani Mariola po sześciu latach wróciła na kilka dni do Polski.