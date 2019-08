Mioduski: Pieniądze w kwalifikacjach pokrywają koszty. Wideo WIDEO |

- O co gra Legia? Ja bym nie demonizował finansów. To znaczy gramy głównie o to, byśmy byli tam, gdzie jest nasze miejsce. Szkoda straty mistrzostwa Polski, bo tak wydaje mi się, że byłoby trochę łatwiej i gralibyśmy w Lidze Europy, a tak trafiamy na bardzo wymagającego przeciwnika. Nawet jeśli stanie się tak, że w tym roku się tam nie dostaniemy, to widzimy, w którą stronę idziemy i jestem dosyć przekonany, że robimy taki progres, aby to w przyszłości było normalnością – mówi właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski przed dwumeczem z Rangers FC w 4. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Pierwszy mecz w czwartek (godz. 20) przy Łazienkowskiej.