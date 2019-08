Mioduski: Tego nie było nawet za czasów Ligi Mistrzów. Wideo WIDEO |

- Przedwczoraj, w jeden dzień, sprzedaliśmy 17 tysięcy biletów. Widać, że Warszawa jest głodna Legii, która gra na tym etapie, z takimi przeciwnikami. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować, choć wszyscy wiemy, że to nie będzie rywal. Jednak o to chodzi, po to się gra w piłkę, żeby grać takie mecze – mówi właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski przed dwumeczem z Rangers FC w 4. kolejce eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwszy mecz w czwartek (godz. 20) przy Łazienkowskiej.