Legia - Zagłębie 1-0. Vuković po meczu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To bardzo ważne trzy punkty. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, by je zdobyć. Nie przyszło nam to łatwo. Zawsze jesteśmy wielkim faworytem meczu z Zagłębiem Lubin u siebie, a w ostatnich siedmiu spotkaniach wygraliśmy tylko raz - powiedział po wygranej 1-0 trener Legii Aleksandar Vuković.