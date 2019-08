Legia - Atromitos. Vuković: Atromitos jest do nas zbliżony. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Nie wiem, z jakiej perspektywy miałoby to być dla mnie najważniejsze spotkanie. Poprzednie mecze też można było spokojnie tak nazwać. Delikatną różnicą jest to, że Atromitos to rywal do nas zbliżony. To drużyna lepsza niż Spartak Trnawa, Dudelange czy Szeryf Tyraspol. Z nimi nie udało się awansować (w poprzednich sezonach), teraz chcemy, by było inaczej - powiedział Aleksandar Vuković, trener Legii, przed meczem III rundy el. Ligi Europejskiej z Atromitosem.