- Jestem zadowolony z wyniku i meczu, ale od 20. minuty już nie graliśmy tak, jakbym sobie tego życzył. Tak naprawdę zweryfikują nas następne mecze, poprzeczka od niedzieli idzie wyżej. Natomiast oczekuję, że my będziemy też coraz lepsi – mówił po wygranym rewanżu Legii z Europa FC 3-0 trener Aleksandar Vuković. Wicemistrz Polski kosztem wicemistrza Gibraltaru awansował do 2. rundy kwalifikacji do Ligi Europy.