Mateusz Wieteska (Legia) przed meczem z Europa FC z Gibraltaru. Wideo

- Musimy podejść do tego meczu bardzo skoncentrowani. Będziemy grali na sztucznej nawierzchni, to dla nas coś nowego. Choć nie trenujemy normalnie na takiej murawie, to będziemy mieli teraz kilka takich treningów, żeby się jak najlepiej przygotować do pierwszego meczu - mówił na temat meczu 1. rundy el. LE pomiędzy Legią Warszawa a Europą FC z Gibraltaru obrońca wicemistrzów Polski Mateusz Wieteska.