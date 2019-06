Michał Kopczyński (Legia) o pobycie w Nowej Zelandii. Wideo

- Jestem zadowolony z tego roku. Zagrałem sporo meczów na nowej pozycji, lewego stopera w trójce obrońców. Jest tam trochę inny styl gry, bardziej otwarty, zespoły się nie murują. Może wpływa też na to fakt, że nie ma w tej lidze spadków - mówił Michał Kopczyński, który wrócił do Legii z rocznego wypożyczenia do nowozelandzkiego Wellington Phoenix.