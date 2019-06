Inaki Astiz (Legia) o pożegnaniu się z piłkarzami i Sa Pinto. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Osobiście pożegnałem się z Arkiem [Malarzem], z Rado się widziałem, z "Kuchym" rozmawiałem przez telefon, odejście Adama [Hlouszka] było już wcześniej zakomunikowane, także też była okazja, by się pożegnać. Jeśli chodzi o trenera [Ricardo Sa Pinto] to nie pożegnał się z nami, a zrobili to jedynie jego asystenci - tak okres zmian w Legii komentował obrońca Inaki Astiz.