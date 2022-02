Zwrot akcji w sprawie Emrelego. Idzie w rozliczeniu za Kastratiego!

Oprac.: Artur Szczepanik Legia Warszawa

Chorwackie media informują, że Mahir Emreli w ciągu 24 godzin będzie piłkarzem Dinamo Zagrzeb. Legia Warszawa odda go do chorwackiego klubu i nie będzie musiała regulować należności ok. milion euro za Lirima Kastratiego!

Zdjęcie Mahir Emreli / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News