Wysoko oceniane są szanse Legii Warszawa w rywalizacji z Molde FK. Stołeczny klub za sprawą udanych występów w Lidze Konferencji Europy wywalczył sobie prawo do dalszej walki w pucharach. Losowanie było całkiem łaskawe. Z norweską ekipą "Wojskowi" mieli okazję rywalizować w 2013 roku w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Górą była wówczas Legia.

Zdobyliśmy już wiele doświadczenia w tym sezonie w europejskich pucharach. Chcemy jutro podjąć to wyzwanie, zagrać na naszym poziomie znanym z Europy, a w rewanżu, przy wsparciu naszych kibiców, co zawsze daje nam przewagę, zagwarantować sobie awans

Legenda Legii z umiarkowanym optymizmem przed meczem z Molde

Dziennikarze i eksperci alarmują, że największym problemem dla piłkarzy Legii mogą okazać się warunki panujące w Norwegii. Molde gra na sztucznej murawie, co dla piłkarzy przyzwyczajonych do gry na innej nawierzchni często stanowi sporą do przeskoczenia przeszkodę. Stan murawy w rywalizacji z Ruchem Chorzów również pozostawiał jednak wiele do życzenia. Wzburzył on Jacka Kazimierskiego.