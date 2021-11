Spotkanie Leicester City - Legia Warszawa zaplanowano na czwartek 25 listopada na godzinę 21:00. Rozjemcą tego starcia będzie niemiecki arbiter Deniz Aytekin, a asystować na liniach mu będą Christian Dietz i Markus Sinn.

Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Martin Petersen, a przed monitorami VAR zasiądą Harm Osmers i Bastian Dankert.



Liga Europy. Deniz Aytekin sędzią meczu Leicester - Legia

Deniz Aytekin to 43-letni doświadczony sędzia z Niemiec, który regularnie prowadzi mecze Bundesligi i międzynarodowe. Na swoim koncie ma ponad 190 meczów niemieckiej ekstraklasy, a także 20 spotkań Ligi Mistrzów i 20 Ligi Europy.

W jego CV znajdziemy także wiele meczów eliminacyjnych do turniejów międzynarodowych oraz kwalifikacji do europejskich pucharów. Arbitra z pewnością może wiele osób kojarzyć, gdyż wyróżnia go jego wzrost - niespełna 2 metry.



Legia Warszawa z pewnością nie jedzie do Leicester w roli faworyta, lecz nadal w zasięgu mają awans do fazy pucharowej Ligi Europy, bądź zajęcie trzeciego miejsca, które zagwarantuje udział w dalszej części Ligi Konferencji.