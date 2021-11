W poniedziałek w siedzibie Legii trwały rozmowy co do tego, jak mają wyglądać najbliższe tygodnie w klubie. W mediach pojawiały się kandydatury innych szkoleniowców, którzy mieliby objąć stery w mocno dołującej drużynie mistrzów Polski. Głośno mówiło się o tym, że bardzo pożądany były powrót Stanisława Czerczesowa.



Jednym z przewijających się mocno nazwisk był Valdas Dambrauskas, ale 44-letni Litwin nie jest już dostępny na wolnym rynku. Wybrał ofertę z Hajduka Split. Mówiło się także o Marku Papszunie, aktualnym szkoleniowcu Rakowa Częstochowa, który jednak na razie jest związany umową z wicemistrzami kraju i póki co jest nie do wyciągnięcia. Przynajmniej w obecnym sezonie.



Reklama