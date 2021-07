Znamy potencjalnych przeciwników Legii w grze o LM. W stawce słynne kluby

Legia Warszawa

Legia Warszawa awansowała do II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, w której zmierzy się z Florą Tallin. W przypadku awansu do kolejnej fazy, mistrzowie Polski będą musieli przygotować się na walkę ze znacznie trudniejszym, renomowanym rywalem. Podopieczni Czesława Michniewicza będą mogli trafić między innymi na: Dinamo Zagrzeb, Slavię Praga lub Rangers FC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa w II rundzie el. LM. Wideo INTERIA.TV