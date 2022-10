Znaczący gest dziennikarza TVP na wizji. Trudno mówić o przypadku

Fani, którzy ostrzyli sobie apetyty na mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa w ramach 11. kolejki Ekstraklasy mogli poczuć się zawiedzeni. Trudno dojść do wniosku, aby piłkarze obu zespołów zafundowali im wielkie sportowe widowisko. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem , a więcej niż o piłkarskich elementach dyskutowano o zachowaniu kibiców.

Jeszcze w trakcie trwania pojedynku na murawę poleciały butelki, które wylądowały tuż obok bramkarza "Wojskowych", Kacpra Tobiasza. Internauci irytowali się , że przy takim obrocie wypadków sędzia Piotr Lasyk nie przerwał meczu. "Co musi się stać, żeby, mecz został przerwany?", "Rzucanie butelkami w kogokolwiek to idiotyzm", "Za te rzucanie butelek to powinni zamknąć stadion Lecha do końca sezonu" - denerwowali się w komentarzach na Twitterze.

Nie jest to jedyny okołomeczowy aspekt, który wzbudził zaciętą dyskusję. Niezauważenie nie przeszło również zachowanie... dziennikarza TVP zapowiadającego klasyk.

Adam Krzykowski z "elką" na antenie TVP. Tak zapowiedział mecz Lech - Legia

Po sieci krąży nagranie z wydania "Panoramy", które prowadził Adam Krzykowski, związany ze stacją od 2009 roku. W pewnym momencie dziennikarz zapowiedział spotkanie Lech - Legia. "Panorama jutro o 18.00, ale tylko w TVP Info, w Dwójce bowiem klasyk Lech - Legia. No to cóż, do zobaczenia" - stwierdził.

Przy ostatnim zdaniu wymownie poprawił okulary, przy okazji czyniąc... gest "elki". To symbol bezsprzecznie kojarzony w Polsce z warszawskim klubem. Trudno mówić o przypadku.

Co ciekawe, wideo wrzucił do sieci Mateusz Kurzejewski z Ministerstwa Obrony Narodowej.

