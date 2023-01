Zima to nie jest dobry czas na wzmacnianie Legii

- Jeśli chodzi o zimowe okienko transferowe, to sytuacja jest prosta. Jeżeli ktoś odejdzie, zwolni się miejsce na liście płac, to wtedy mogę zrobić ruch do klubu. Dużo więcej będzie się działo latem. Kolejne okno okaże się ogromnym wyzwaniem dla nas - dla Legii, jak i dla mnie, jako dyrektora sportowego - powiedział Jacek Zieliński w "Canal +".