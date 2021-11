"Niestety Legia w ostatnich 24 godzinach tylko zawodziła, piłkarze, kibolstwo, no i ten wywiad...." - napisał na swoim profilu na Twitterze Boniek, odnosząc się do porażki Legii w Leicester, burd z udziałem polskich fanów i wywiadu, którego udzielił Dariusz Mioduski.





Prezes mistrzów Polski przyznał wprost, że planuje zatrudnić trenera Rakowa Częstochowa Marka Papszuna, czym naraził się na ostrą krytykę właściciela wicemistrzów naszej kraju Michała Świerczewskiego, który odebrał to jako uderzenie w swój klub. Również i kibicom Legii nie spodobało się to, co mówił we wspomnianym wywiadzie Mioduski.



Boniek, który lubi polemiki w mediach społecznościowych, często odnosi się do bieżących wydarzeń, wbijając szpilki ludziom ze świata futbolu. Tym razem oberwał się Legii i Mioduskiemu. Nie po raz pierwszy zresztą.





