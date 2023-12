Chociaż od rewanżowego meczu Legii Warszawa z Aston Villą w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy minęło już kilka dni, to wciąż nie milkną echa wydarzeń, jakie miały miejsce przed tym spotkaniem. Głośno było szczególnie o działaniach gospodarzy , którzy początkowo proponowali kibicom "Wojskowym" 1700 biletów, a w dniu potyczki zredukowali ofertę do 890 wejściówek.

Większość fanów wicemistrzów Polski nie pojawiła się więc na trybunach, a w geście solidarności na podobny ruch zdecydowało się kierownictwo klubu z Dariuszem Mioduskim na czele . Włodarz Legii i jego współpracownicy spotkanie z Aston Villą oglądali w restauracji , z której, jak na antenie Radia Zet poinformował rzecznik "Wojskowych" Bartosz Zasławski, zostali wyproszeni. Do podobnych scen miało dojść też na trybunach.

Zbigniew Boniek zwrócił się do kibiców Legii Warszawa

Do zamieszania wokół meczu Legii na Wyspach odniósł się w programie "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN, a obecnie wiceprezydent UEFA w rozmowie z Romanem Kołtoniem wystosował apel do sympatyków stołecznego klubu.

"Nie mam nic przeciwko kibicom Legii - niech jeżdżą, niech kibicują. I nawet jak angielska policja jest zła, chamska, agresywna, to z drugiej strony, kto miał race, czy rakietnice? Jak kochasz swój klub, to nie rób tego! Jak wiesz, że masz 800 biletów, to nie jedziesz w 2000!" - grzmiał.