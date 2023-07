Zaskakujące kulisy meczu Legii. Ujawnili, co bramkarz powiedział do napastnika

Legia Warszawa udanie rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy. „Wojskowi” pokonali na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej powracający do elity Łódzki Klub Sportowy 3:0. Bohaterem spotkania został Tomas Pekhart, który strzelił wszystkie trzy gole. Po ostatnim gwizdku uciął sobie krótką pogawędkę z bramkarzem warszawskiej drużyny, Kacprem Tobiaszem. To, co usłyszałem od młodszego kolegi, może zdziwić niejednego kibica.