Zaskakująca historia. Król strzelców Ekstraklasy wraca do Polski w nowej roli

Takesure Chinyama w polskiej Ekstraklasie spędził ponad cztery sezony. Zaczynał w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Zdobył trzy bramki w 11 spotkaniach i szybko przejęła go Legia Warszawa . Tam grał przez kolejne trzy i pół roku, zapisując się w pamięci stołecznych kibiców. W 61 spotkaniach zdobył 36 bramek , mając udział w zdobyciu Pucharu oraz Superpucharu Polski, a w sezonie 2008/2009 wraz z Pawłem Brożkiem z Wisły Kraków został królem strzelców (zdobyli po 19 bramek).

Takesure Chinyama będzie szkolił dzieci w Bibicach

Później Chinyama wrócił do Zimbabwe, ale ciągnęło go do Polski. Występował m.in. w LZS Piotrówka, a ostatnio grał w Batorym Wola Batorska. Teraz jednak były zawodnik Legii próbuje odnaleźć się w roli trenera - w podkrakowskich Bibicach będzie pomagał w szkoleniu dzieci.