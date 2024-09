Na przedłużenie współpracy z Legią zdecydował się Jan Ziółkowski . To 19-letni środkowy obrońca , który cieszy się coraz większym zaufaniem sztabu szkoleniowego. Urodzony w 2005 roku Ziółkowski zadebiutował w pierwszym zespole w maju tego roku, do tej pory rozegrał dziewięć meczów: osiem w PKO Bank Polski Ekstraklasie i jeden w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

- Możliwość dalszego reprezentowania Legii jest spełnieniem moich marzeń. Bardzo się cieszę z tego powodu. Negocjacje były krótkie i owocne. Ze względu na uczciwe podejście ludzi, którzy się tym zajmowali, dyrektora sportowego, wszystko zostało szybko dopięte. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę wspominał dużo dobrych momentem z "eLką" na piersi. Do pierwszej drużyny włączono mnie już po czterech miesiącach od przyjścia do Akademii Legii. Debiut zanotowałem w końcówce poprzedniego sezonu, gdy szansę dał mi trener Goncalo Feio . Mam nadzieję, że będę otrzymywał coraz więcej czasu na boisku dzięki swojej pracy i rozwojowi - powiedział Jan Ziółkowski, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.

Jacek Zieliński zabrał głos w sprawie. Posypały się komplementy

- Przedłużenie kontraktu to zasługa zarówno jego talentu, jak również stworzonego przez nas środowiska. Janek przebojem wdarł się do pierwszego zespołu. Mimo młodego wieku nawiązał rywalizację z zawodnikami starszymi i bardziej doświadczonymi od niego. Jako obrońca ma wiele potrzebnych cech, trudnych do połączenia. Często wysocy zawodnicy mają problemy z koordynacją, w jego przypadku takich problemów nie ma. Janek jest silny mentalnie, pewny siebie, ale obdarzony również odpowiednią dozą skromności pozwalającej mu na obiektywną samoocenę. Dobrze również antycypuje zagrania rywali. W tak młodym wieku ta cecha jest na wysokim poziomie. To sugeruje, że w niedalekiej przyszłości będzie to defensor, który odnajdzie się na boisku w odpowiedniej chwili i w odpowiednim miejscu - stwierdził działacz.