Zagotowało się po skandalu w Birmingham. "Traktowanie ludzi jak bydło"

Działo się w Birmingham. O meczu Legii Warszawa z Aston Villa w piątej kolejce Ligi Konferencji Europy mówi cały świat. Klub ze stolicy Polski przegrał z gospodarzami 1:2 , jednak piłka nożna zeszła na drugi plan. Powód? Zamieszki pod stadionem , które wynikały między innymi ze złamania przez angielski klub regulaminu UEFA. Aston Villa nie przyznała Legii określonej puli biletów , a na miejscu pojawiła się liczna grupa polskich fanów futbolu. Wielu postanowiło zatem zbojkotować to spotkanie . Pod Villa Park doszło do poważnych starć kibiców z policją.

Trudno uwierzyć w to, co działo się w Birmingham. Padają ostre słowa po meczu

"Dla mnie to jest ogromny skandal. Tym bardziej, że tu przyjechały rodziny wielu piłkarzy, kibice, którzy są z nami na całym świecie. Mówimy przecież o tolerancyjnym kraju... Chłopaki mówili, że Polaków wyprowadzali z trybun, więc sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie, o co tutaj wszystkim chodzi. Skoro Premier League szczyci się, że jest najlepszą ligą świata, my dajemy im tyle biletów, ile sobie zażyczyli, a nasi kibice nie mogą wejść na stadion, to jest to dla mnie niezrozumiałe" - denerwował się Paweł Wszołek, pomocnik Legii Warszawa.